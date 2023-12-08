Samsunspor'dan hakem isyanı! ''Beşiktaş maçında doğrandık''

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün yönetim şekli, hakem hataları, Adana Demirspor galibiyeti, Kasımpaşa maçı ve daha birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte Yüksel Yıldırım'ın sözleri...

"Artık takımımız yapmış olduğumuz yeni oluşumla yani atletik performans hocamız Fatih Yıldız'ın gelip takımda aktif rol alması, ardından Markus Gisdol hocamız ve ekibinin gelmesi, ayrıca Erdinç Sözer hocamızın katılması, futbol direktörlüğüne de Fuat Çapa'nın gelmesiyle artık Samsunspor'da tek hedef başarı oldu. Bu takım bu ekiple kesinlikle ligde kalacak. Bunun için çalışıyoruz. Bu ekibin gelmesi ile birlikte performansımızda da inanılmaz bir çıkış başladı."

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELECEĞİZ"

"Görüldüğü gibi takımın fizik gücü yükseldi. Daha çok futbol oynamak isteyen, koşan, rakibi ısıran, hep birlikte defans yapan, birebirlerde fizik gücü yüksek performans ortaya koyan bir takım haline geldik. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Sezonun ilk yarısı bitene kadar tam olarak istediğimiz seviyeye geleceğimize inanıyorum. Bu çalışmaların meyvesini alacağımızı biliyorduk. Hatta bu etkiyi daha erken görürüz diye düşünüyorduk. Ama maalesef şanssızlıklar yakımızı bırakmadı."

"PENDİKSPOR YENİLGİSİ BİZİ ÜZDÜ"

"Yeni bir tohum ektik. Onu suluyor besliyoruz. O tohum büyüyecek ve fidan olacak, ağaç olacak, meyve verecek. Bunlar bir günde olmuyor. Biz bu takımın artık maç kazanacak duruma geldiğini görmeye başlamıştık. Hatayspor ve İstanbulspor galibiyetleri bunu bize gösterdi. Ama maalesef Pendikspor yenilgisi bizi çok üzmüştü."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DOĞRANDIK"

"O maçta 5 net gol pozisyonumuz ve verilmeyen 3 penaltımız vardı. Hakemler bizi o maçta doğramıştı. Ardından Beşiktaş maçında yine hakemler tarafından doğrandık. Kesinlikle art niyet vardı. Özellikle defalarca uyardığımız halde Beşiktaş maçına verilen hakemi görünce o karşılaşmanın bizim için çok zor olacağını anlamıştık."

"VERİLMEYEN 2 PENALTIMIZ VAR"

"Buna rağmen oyuncularımız çok hırslıydı. İnanılmaz kötü bir havada oynadık. Bu durum Beşiktaş'ın işine geldi. Bu durum bizi yavaşlattı, işimizi zorlaştırdı. Ofsayt olmayan golümüz ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Saçma sapan bir penaltı verildi. Yani Beşiktaş tarafı bile verilen penaltıya şaşırdı. Sonuçta bizim o maçta en az 1, belki de 3 puanımız çalındı. Ancak bunlar bizi yıldırmadı daha da hırslandırdı. Adana Demirspor maçında Beşiktaş yenilgisini en azından 1 puanla telafi etmek istiyorduk. Takım inanılmaz hırslı ve iyi oynadı. Maçı 3-2 kazanmamıza rağmen verilmeyen 2 penaltımız vardı."

"IŞIK GÖRÜNMEYE BAŞLADI"

"Artık tünelin sonunda ışık görünmeye başladı. Biz o tünelin sonuna doğru yürüyoruz. Samsunspor, Markus Gisdol liderliğinde beklediğimiz Samsunspor olmaya başladı. Şimdi büyük bir mutlulukla, pozitif enerji ile Adana Demirspor ve kupadaki Tokat Belediyesi Plevnespor galibiyetlerinin morali ile Kasımpaşa karşısına çıkacağız."

"90 DAKİKA DESTEK VERSİNLER"

"Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılacağımıza yürükten inanıyorum. Hiç kuşkum yok. O maç berabere biterse bile üzülürüm. İnşallah bu maçta 3 puanı alan taraf olacağız. Bize bu karşılaşmada galibiyeti taraftarlarımızın getireceğine inanıyorum. Kasımpaşa maçında 12. adam tribünlerdeki yerini alacak, takıma 90 dakika destek verecek. Artık Samsun'da Samsunspor bitti demeden maçlar bitmeyecek. Ben buna yürekten inanıyorum."

"ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK"

"Samsunspor bir maçta galip gelmek istiyorsa muhakkak hakemleri de yenmek zorunda. Bunun altını çizerek söylüyorum. Hakemleri yenmediğimiz sürece 3-4 tane gol atmadığımız sürece kolay kolay maç kazanamayacağız. Bunu açık bir şekilde gördük. 2-1'lerle öldük öldük dirildik. Biz Beşiktaş maçında 2 gol daha atsaydık mücadeleyi 3-3 bitirirlerdi. Ya da bizi yine mağlup ettirirlerdi. Hakemler bu kadar kötü niyetliler. Samsunspor'a karşı neden böyleler ben de bilmiyorum. Bunun için TFF ile gerekli görüşmeleri yapıyorum. Kimse Samsunspor'un puanlarını kolay kolay çalamaz artık."

"TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Hak etmeyen takımlar ligde kalacak, Samsunspor düşecek, yok öyle bir şey. Biz şu anda Türkiye'nin en önemli 6-7 takımından biri durumuna geldik. Tesisleriyle, yapılanmasıyla, finansal durumuyla, camiasıyla, taraftarıyla, maçlara gelen seyirci sayısıyla artık Türkiye'de kendinden söz ettiren bir kulüp olduk. Zaten benim yıllardır yapmak istediğim şey de buydu. Bunu da hep beraber yaptık. Bu nedenle ben büyük Samsunspor taraftarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Ben hep, 'Birlikte başaracağız' diyordum. Ben onlara inanıyorum, gerçek Samsunspor taraftarı da bana inanıyor."

"İLK YARIYI İYİ BİR YERDE BİTİRECEĞİZ"

"Biz el ele verdiğimiz, takımı, teknik heyeti desteklediğimiz sürece inanıyorum ki Samsunspor ilk yarıyı iyi bir yerlerde bitirecek. Biz minimum 18-20 puan alırsak ligde kalacağımızı düşünüyorum. Devre arası transferler için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu ay içinde bazı şeyler netleşecek ve sonunda kazanan Samsunspor ve Samsunspor taraftarı olacak. Bu nedenle tüm taraftarlarımızı Kasımpaşa maçında stada bekliyorum."

"TEK SES TEK YÜREK OLALIM"

"Taraftarlar takımlarına sahip çıksınlar. Bu takım onların takımı. Madem kulübün sahibi taraftar diyorlar, o zaman sahipliklerin göstersinler. Statta tek yürek, tek ses 90 dakika boyunca takımımızı destekliyoruz ve 3 puanı alıyoruz. İnşallah çok kötü başladığımız bu ligin ilk yarısı bittikten sonra beklediğimiz olur ve devreyi küme düşme hattının üzerinde tamamlarız."

"SEZONA YANLIŞ BAŞLADIK"

"Takıma yapacağımız takviyeler ve Markus Gisdol hocamızın yardımcılarıyla yapacağı güzel iş birliği ile sezonu iyi yerlerde bitirmeyi hedefliyoruz. Sezona yanlış başladık, olabilir ama çabuk karar verip yanlışlarımızı düzelttik. Güzel işler yapıyoruz. Samsunspor'a faydalı olacağına inandığım profesyonel çalışanları kulübe kazandırmaya devam edeceğim. Artık Samsunspor'un kurumsal organizasyon şemasını da bitirdik."

"AVRUPA TAKIMI GİBİ OLACAK"

"Organizasyon şemasındaki gerekli yerleri de yavaş yavaş dolduruyoruz. Artık Samsunspor bir Avrupa takımı mantalitesiyle yönetilecek. İnsanlar ne derse desin biz onlara aldırış etmeyeceğiz. Bu kulübün sahibi, başkanı Yüksel Yıldırım olduğu müddetçe vizyonuyla, uluslararası global bakışıyla bu takım bir Avrupa takımı gibi olacak. Bunu da herkes görecek."

"MAÇLARA TEK TEK BAKACAĞIZ"

"Biz tüm maçlara adım adım bakacağız. İnşallah Cumartesi günü Kasımpaşa maçını aldıktan sonra Trabzonspor ve sonrasındaki maçlara tek tek odaklanarak gideceğiz. İnanıyorum ki herkes Samsunsporlu olmaktan mutluluk, gurur duyacak ve başları dik yürüyecek. Samsun şehrinin çocuklarının yüzü gülecek, güldüreceğiz. Bunu başaracağız. Bu kadar iddialı söylüyorum. Okullarda yaptığımız çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, Samsunspor Kulübü Derneği ile yaptığımız iş birliği meyvelerini vermeye başlıyor. Sonuç olarak gümbür gümbür bir Samsunspor geliyor."[HedefHalk]