  Samsunspor'dan İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrı! ''Hesabı sorulmalı''
Spor

Samsunspor'dan İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrı! ''Hesabı sorulmalı''

Samsunspor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Adil ve adaletli futbol adına gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.' denildi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 12:48
Samsunspor'dan İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrı! ''Hesabı sorulmalı''
Samsunspor, resmi hesabından Galatasaray ile oynadıkları maç ile ilgili paylaşım yaptı.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."

