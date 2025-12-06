Samsunspor'dan İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrı! ''Hesabı sorulmalı''

Samsunspor, resmi hesabından Galatasaray ile oynadıkları maç ile ilgili paylaşım yaptı.

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."