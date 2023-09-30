İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'dan ilginç istatistik! 23 şutun 13'ü gol
Spor

Samsunspor'dan ilginç istatistik! 23 şutun 13'ü gol

Trendyol Süper Lig'in son sırasında bulunan Samsunspor'da bu sezon kalesine gelen 23 isabetli şutun 13'ü golle sonuçlandı.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Samsunspor'dan ilginç istatistik! 23 şutun 13'ü gol
ABONE OL

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor, topladığı 1 puanla 20. sırada yer alıyor. 6 müsabakada rakip filelere 5 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kendi kalesinde ise 13 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların kalesine gelen isabetli şutların yüzde 56,5'i golle sonuçlandı. 5 maçta kaleyi koruyan Okan Kocuk, kalesine gelen 20 isabetli şutun sadece 9'unu kurtarabilirken, 11 şut ise gol oldu. 1 maçta kaleyi koruyan Jakup Szumski ise kalesine gelen 3 isabetli şuttan 2'sinde gol yedi.

Samsunspor ilk hafta karşılaştığı Sivasspor maçında kalesinde 2 isabetli şut görürken, mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe maçında kalesinde 6 isabetli şut gören Samsunspor bu maçtan ise 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor maçında kaleye bulan 4 şutun 2'si golle sonuçlanırken, Galatasaray maçında da sarı-kırmızıların Samsunspor kalesine gönderdiği 5 şutun 4'ü golle sonuçlandı. Sonraki hafta Antalyaspor, Samsunspor kalesine 3 isabetli şut gönderirken, bunların da 2'si golle sonuçlandı. Son olarak Gaziantep FK, Samsunspor kalesine 3 isabetli şut çekerken, bunların da 2 tanesi golle sonuçlandı. Toplamda ligin ilk 6 maçında Samsunspor kalesine gelen 23 isabetli şutun 13'ü golle sonuçlandı. Bu gollerin büyük çoğunluğunda ise kaleyi tutan ilk şutlar golle sonuçlandı.

Karadeniz temsilcisi, eksi 8 averajla ligde son sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.