Samsunspor Basketbol Takımı'nda Süper Lig kutlaması

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde Semt77 Yalovaspor'u yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yılyak Samsunspor Basketbol Takımı, başarısını şehir turu atarak kutladı.
Samsun Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle şehir turu yapan Yılyak Samsunspor Basketbol Takımı oyuncularına taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyu oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreninde ise basketbolcular ile taraftarlar, play-off şampiyonluğunu kutladı.