Samsunspor'dan TFF'ye başvuru

DHA 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 16:56

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında İzmir'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Yılport Samsunspor, 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak rövanş karşılaşmasında protokol kapasitesinin artırılmasını talep etti. TFF'ye yapılan başvuru ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor Futbol Kulübü olarak, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynayacağımız Yılport Samsunspor- Altınordu Play-Off yarı final rövanş maçında, protokol kapasitesinin artırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Bu başvurumuzun cevabı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübümüze ulaştığında, resmi açıklamamızı siz değerli taraftarlarımızla yine resmi kanallarımızdan paylaşacağız. Play-Off maçlarıyla devam eden TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunda, maçlar seyircisiz oynanmaya devam etmektedir. Kulübümüz resmi açıklama yapmadığı sürece, taraftarlarımızın stada giriş için kamuoyunda yer alan kimi duyumlara, Samsunspor yöneticisi ya da kulübümüzde yetkili olmayan kişilerin, maça sınırsız taraftar alınacağı ile ilgili iddialarına itibar etmemeleri ve resmi açıklamalarımız dışında söylentileri dikkate almamalarını rica ederiz."