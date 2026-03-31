  Samsunspor'dan Yüksel Yıldırım açıklaması
Spor

Samsunspor'dan Yüksel Yıldırım açıklaması

Samsunspor, Başkan Yüksel Yıldırım ile ilgili çıkan iddiaları resmi X hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 21:05 - Güncelleme:
Samsunspor, Başkan Yüksel Yıldırım ile ilgili çıkan iddiaları resmi X hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında dolaşıma servis edilen, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın ismini içeren haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Özellikle, bir futbolcu transferine ilişkin ortaya atılan iddialar ile Başkanımızın farklı kulüplerle ilişkilendirildiği, hatta Süper Lig'de başka bir kulübe sponsor olunacağı yönünde servis edilen haberler tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik içeriklerden ibarettir.

Kulübümüzün ve Başkanımızın ismi kullanılarak yayılan bu tür gerçek dışı ve mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Söz konusu içeriklerle ilgili gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacak olup, sorumlular hakkında yasal işlemler titizlikle yürütülecektir.

Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın tek odağı Samsunspor'dur. Tüm çalışmaları; kulübümüzün sportif başarılarının artırılması, kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine yöneliktir. Samsunspor dışında herhangi bir kulübe sponsorluk verilmesi veya bu yönde bir girişimde bulunulması kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Samsunspor Futbol Kulübü

