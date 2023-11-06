Samsunsporlu Fofana: Bu galibiyeti çok bekledik

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 8 Kasım Çarşamba günü oynanacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı.

Yılport Samsunspor, İstanbuspor maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-İstanbulspor karşılaşma yoğun yağış nedeniyle 11. dakikasında tatil edilmişti. 3 Eylül Pazar günü oynanması gereken Yılport Samsunspor-İstanbulspor karşılaşması, 8 Kasım Çarşamba günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kaldığı yerden devam edecek.

MORYKE FOFANA UMUTLU



Antrenman öncesi kanat oyuncusu Moryke Fofana, gazetecilere yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor galibiyetinin çok iyi bir dönemde geldiğini dile getirdi. Taraftar ve sporcular olarak bu galibiyeti beklediklerini ifade eden Fofana, şunları söyledi:

"Sonuçta 11 yıldan sonra tekrardan Süper Lig'e geldik ve istediğimiz gibi lige başlayamadık. Aslında çok güzel maçlar da çıkardık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hak etmediğimiz sonuçları aldık, taraftarımız da tabii ki bu sonuçları hak etmiyordu. Ama biz çok şükür onların istediği sonucu başardık ve bundan sonra da inşallah çok çalışmaya devam edersek bu şekilde güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz."

Yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisinin devam ettiğini bildiren Moryke Fofana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen çok iyi oynadığımız halde istemediğimiz sonuçlar geliyor ve bu da taraftarımızı üzebiliyor. Onları da anlıyoruz tabii ama bana göstermiş oldukları sevgi sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Sadece benim için değil, takıma da büyük destek oluyorlar. Ben kendi adıma bundan sonra elimden gelenin her zaman en iyisini yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım. Bunu sadece ben değil takım olarak birlikte yapacağız. Çarşamba günü İstanbulspor maçında Hatay'a karşı oynadığımız güzel bir moral ve motivasyonla oynamak bizim için çok çok önemli. Çünkü kritik bir maç, aynı puandayız sonuçta. Eğer bu maçı kazanırsak Pendikspor karşısında da çok büyük moral ve motivasyon sebebi olacaktır."