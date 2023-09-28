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Spor

Samsunspor'un 7. hafta rakibi Gaziantep FK

Hüseyin Eroğlu'dan sonra teknik direktörü olmadan çalışmalarını sürdüren Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 15:53 - Güncelleme:
Samsunspor'un 7. hafta rakibi Gaziantep FK
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Ligin ilk 6 haftalık periyodunda ertelenen İstanbulspor maçı haricinde oynadığı 5 maçtan sadece 1 puan alabilen Samsun ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Ligde son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması nedeniyle kırmızı-beyazlılarda Gaziantep FK maçında takımın başında antrenör Emre Bayraktar sahaya çıkacak.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Marc Bola, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

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