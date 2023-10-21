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Spor

Samsunspor'un 9. hafta rakibi Başakşehir

Karadeniz ekibi Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
Samsunspor'un 9. hafta rakibi Başakşehir
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 de beraberlik alan Samsun ekibi, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Peş peşe alınan mağlubiyetler sonrasında teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran ve Alman teknik direktör Marcus Gisdol'u takımın başına getiren kırmızı-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısına ilk galibiyetini almak için çıkacak.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Rick Van Drongelen ve Marc Bola maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı ise Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

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