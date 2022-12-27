İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7189
  • EURO
    19,8977
  • ALTIN
    1088.27
  • BIST100
    5493.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu
Spor

Samsunspor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 32 puanla ikinci sırada tamamlayan Yılport Samsunspor, Antalya'da kampa girecek.

AA27 Aralık 2022 Salı 15:57 - Güncelleme:
Samsunspor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samsunspor, 2022-2023 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını 30 Aralık-9 Ocak 2023 tarihlerinde Antalya'da sürdürecek.

Yılport Samsunspor'un kamp kadrosunda Ahmet Sağat, Ali Kaan Güneren, Ali Taha Demir, Ali Ülgen, Alim Öztürk, Aykut Özer, Tomane, Bedirhan Çetin, Celil Yüksel, Cihan Kahraman, Tanque, Enes Albak, Laura, Szumski, Harris, Fofana, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır, Osman Çelik, Sarp Ekinci, Soner Gönül, Şener Kaya, Taha Tosun, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Emre Gültekin ve Zeki Yavru yer alıyor.

Sakatlıkları bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı ve Berk Taşkın ise tedavileri devam ettiği için kamp kadrosuna alınmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.