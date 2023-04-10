İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2661
  • EURO
    21,0208
  • ALTIN
    1237.85
  • BIST100
    5028.15
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un İzmir'de şansı tutmuyor
Spor

Samsunspor'un İzmir'de şansı tutmuyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon 3 kez İzmir'e geldi ve ikisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Samsunspor'un İzmir'de şansı tutmuyor
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 31. hafta mücadelesinde 7 Nisan Cuma günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 51. dakikada Kenneth Obinna Mamah'ın tek golüyle 1-0 kazandı. Bu mağlubiyetle birlikte Samsunspor, ligde 20 maçlık aradan sonra kaybetti. Karadeniz temsilcisi, 20 maç önce de yine bir İzmir ekibi olan Altınordu'ya Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçlarla birlikte Samsunspor, bu sezon ligdeki 3 yenilgisinin 2'sini İzmir'de almış oldu. Öte yandan Karadeniz temsilcisi, bu sezon sadece Altay'ı İzmir'de oynanan müsabakada 2-0 yenmeyi başarmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.