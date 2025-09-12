İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Samsunspor'un konuğu Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, yarın evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

12 Eylül 2025 Cuma 10:16
Samsunspor'un konuğu Antalyaspor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takımda sağ el tarak kemiğinden ameliyat edilen Emre Kılınç maç kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Tanguy Coulibaly'in ise forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ile 1 beraberlik alan Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor maçında 3 puan hedefliyor.

Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.

