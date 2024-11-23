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Spor

Samsunspor'un rakibi Alanyaspor

Thomas Reis yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Samsunspor'un rakibi Alanyaspor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, topladığı 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde yaptığı maçların 2'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

Samsun ekibinde sakatlığı devam eden Celil Yüksel ve kart cezalısı Youssef Ait Bennasser, Corendon Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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