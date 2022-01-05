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Spor

Samsunspor'un rakibi Hansa Rostock

Devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başlayan Samsunspor, Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden FC Hansa Rostock ile hazırlık maçı yapacak.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:07
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya'da başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın Antalya'da bir otelde kampa girdiği bildirildi.

Açıklamada, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde hafta sonuna kadar günde çift antrenmanla ikinci yarıya hazırlanacak futbolcuların, otelin idman sahasında ısınma hareketleri, pas çalışması, 8'e 8 jokerli oyun ve çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Ligde 20. haftayı bay geçecek Samsun ekibinin, 8 Ocak Cumartesi günü saat 16.30'da Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden FC Hansa Rostock ile ilk hazırlık maçını oynayacağı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Kevin Boli ve Alen Melunovic'in ise tedavilerinin Samsun'da devam ettiği belirtildi.

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