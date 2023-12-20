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Spor

Samsunspor'un rakibi Konyaspor

Karadeniz ekibi Samsunspor yarın Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
Samsunspor'un rakibi Konyaspor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Karadeniz temsilcisi ligin son 2 haftasında Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 ve sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek yakaladığı seri galibiyeti, TÜMOSAN Konyaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Ligde 14 puanlı iki takımın karşılaşmasında yenen takım avantaj sağlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor maçında, sakatlıkları nedeniyle Samsun ekibinde Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser forma giyemeyecek.

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