Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano, Levante'ye takıldı

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Rayo Vallecano evinde Levante'yi konuk etti.
Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.
Levante'nin golünü 41. dakikada Carlos Espi, Rayo Vallecano'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Pathe Ciss kaydetti.
Rayo Vallencano'da Nabel Mendy 53. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Rayo Vallencano puanını 32'ye, Levante ise 23 puana yükseldi.
Rayo Vallencano, 19 Mart Perşembe günü UEFA Konsferans Ligi Son 16 Turu maçında evinde temsilcimiz Samsunspor'u ile karşılaşacak.