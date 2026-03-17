İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1992
  • EURO
    50,8753
  • ALTIN
    7138.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano, Levante'ye takıldı
Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano, Levante'ye takıldı

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Rayo Vallecano ile Levante 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada Pathe Ciss'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.

17 Mart 2026 Salı 01:45
ABONE OL

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Rayo Vallecano evinde Levante'yi konuk etti.

Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Levante'nin golünü 41. dakikada Carlos Espi, Rayo Vallecano'ya beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Pathe Ciss kaydetti.

Rayo Vallencano'da Nabel Mendy 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallencano puanını 32'ye, Levante ise 23 puana yükseldi.

Rayo Vallencano, 19 Mart Perşembe günü UEFA Konsferans Ligi Son 16 Turu maçında evinde temsilcimiz Samsunspor'u ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.