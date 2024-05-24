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Spor

Samsunspor'un son hafta rakibi Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Samsunspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Samsunspor'un son hafta rakibi Fatih Karagümrük
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde 43 puanı bulunan Samsun ekibi, son hafta öncesinde ligden düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligi tamamlamak istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımdan ayrılma kararı alan Alman teknik direktör Markus Gisdol da bu maçta son kez takımın başında sahaya çıkacak.

Sakatlığı bulunan Lubomir Satka, VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almazken, hafif sakatlığı olan Alim Öztürk'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

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