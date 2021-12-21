Samuel Eto'o: Afrika Kupası ertelenmeyecek

21 Aralık 2021 Salı 15:43 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 15:43

Yakın zamanda Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Samuel Eto'o, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın programa göre yapılacağını belirtti.

Afrika Futbol Federasyonu'nun, 9 Ocak - 6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun'da gerçekleştirilmesi planlanan Afrika Uluslar Kupası'nın koronavirüste ortaya çıkan omicron varyantı nedeniyle iptal edilme olasılığı gündemdeydi.

Samuel Eto'o konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turnuvayı ertelemek için bir neden göremiyorum. Euro 2020 pandeminin ortasında oynanabiliyorsa, Afrika Kupası'nın yapılmaması için hiçbir neden göremiyorum." ifadelerini kullandı.