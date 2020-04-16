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Spor

Samuel Eto'o'dan 100 bin kişiye yardım

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:17
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Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.

Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi.

Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.

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