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Spor

Samuel Eto'o'ya yolsuzlık davası

Kamerunlu eski efsane futbolcu Samuel Eto'o'nun ismi bir yolsuzluk skandalıyla anılıyor.

20 Temmuz 2023 Perşembe 18:31 - Güncelleme:
Samuel Eto'o'ya yolsuzlık davası
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Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığını sürdüren Samuel Eto'o, Kamerun 2. Ligi ekiplerinden Victoria United'ın üst lige yükselmesine yardımcı olmakla suçlandı.

Haberde; Samuel Eto'o'nun, Victoria United Başkanı Valentin Kwain'e kulübün üst lige yükselmesi için desteğini garanti ettiği bir ses kaydının var olduğu belirtildi. Victoria United, geçtiğimiz sezon Kamerun 2. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp bir üst lige yükselmişti.

FIFA TAKİP EDİYOR

Samuel Eto'o'nun Andre Onana'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması, bir bahis şirketinin elçisi olması ve bu potansiyel yolsuzluk iddiaları sonrası FIFA tarafından yakından takip edilmeye başlandığı belirtildi.

  • Samuel Etoo
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