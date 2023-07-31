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Spor

Samuel Johnson, Daniel Amartey'in Beşiktaş'a transferini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Samuel Johnson, kısa bir süre önce vatandaşı Daniel Amartey'in Beşiktaş'a transfer olmasını değerlendirdi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:56 - Güncelleme:
Samuel Johnson, Daniel Amartey'in Beşiktaş'a transferini değerlendirdi
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Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Samuel Johnson, vatandaşı Daniel Amartey'in Beşiktaş'a imza atmasını değerlendirdi.

Johnson, Amartey'e Türkiye'de sevilmek istiyorsa canla başla mücadele etmesi taviyesinde bulundu.

"TARAFTAR SEVECEKTİR"

Samuel Johnson, "Türkiye'de sevdiğim şey, yabancı olup olmamanızın kimsenin umurunda olmaması. Taraftarlar, işinizi yaptığınızda sizi seveceklerdir" dedi.

Beşiktaş'taki baskının Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı olmadığını söyleyen Ganalı eski oyuncu, Amartey'in tek zorlanacağı zamanın ilk sezonu olduğunu kaydetti. Johnson, "Ancak kendisini kanıtladığında taraftarlar tarafından sevilecektir. İyi performans göstermezseniz sorun olabilir ama ilk yıl performans gösterirseniz hayatta kalırsınız" diye konuştu.

"TÜRKİYE İYİ BİR KARAR"

Amartey'in Türkiye tercihini de iyi bir seçim olarak değerlendiren Johnson, Ganalı bir futbolcunun daha az popüler bir lige gitse bile kariyerinden sonraki dönem için para kazanacaksa bunu destekleyeceğini söyledi. Johnson, "Türkiye'ye gitmesi iyi bir karar. Bir Ganalı'nın hangi lige imza atacağı umurumda değil çünkü günün sonunda kariyerini parasız bitirirse kimse ona saygı duymaz" sözlerini sarf etti.

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