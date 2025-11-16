Samuel Umtiti, Barcelona günleri hakkında konuştu

Samuel Umtiti, İspanya'daki uzun sakatlık dönemlerinde yaşadığı "depresyon nöbetleri" ve Barcelona ile arasındaki "kopukluk" hakkında konuşurken Katalan kulübünü sert şekilde eleştirdi. 2023'te Barcelona ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra Lille'e katılan Fransız savunmacı, yıllarca süren diz problemlerinin ardından henüz 31 yaşında profesyonel futboldan emekli oldu.

Samuel Umtiti, bu yaz futbola veda ederek kariyerini noktaladı. Profesyonel yolculuğu 2012'de Lyon'da başladı ve dört başarılı sezonun ardından Barcelona'ya transfer olarak Avrupa'nın en üst seviyesine adım attı. Katalan ekibinde özellikle Luis Enrique döneminde düzenli forma giyen Fransız savunmacı, 2017–2019 arasında üst üste iki La Liga şampiyonluğu yaşadı. Aynı süreçte 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı.

Ancak bu parlak dönem, tekrarlayan diz sakatlıklarıyla kısa sürdü. Umtiti'nin hem Barcelona'da hem de Fransa Milli Takımı'nda forma şansı giderek azaldı. Tedavi süreçlerindeki belirsizlik ve uzun sakatlık dönemleri sonrası kulüple ilişkisi yıprandı. Sonunda 2023'te sözleşmesini karşılıklı feshederek Barcelona'dan ayrıldı ve Lille'e döndü. Ne var ki Fransa'daki bu macera da diz problemleri nedeniyle kısa sürdü ve Umtiti, Eylül ayında yalnızca 31 yaşındayken emeklilik kararı aldı.

"BARCELONA İLE ARAMIZDAKİ KOPUŞ BÖYLE BAŞLADI"

'Barcelona ile aramızdaki kopuş böyle başladı'Umtiti, yaşadığı sıkıntılı sürecin arka planını RMC'ye yaptığı açıklamada anlattı. Dünya Kupası sonrası sakatlığının nedenini tam olarak anlamak ve doğru tedavi yöntemini belirlemek için zaman istediğini söyleyen Umtiti, kulüple tedavi sürecinde farklı düşündüklerini belirtti:

"Dünya Kupası'ndan sonra neye sahip olduğumu tam olarak anlayıp doğru tedaviyi seçmek istedim. Kulüple her konuda aynı fikirde değildik, bu yüzden başka uzmanlara danıştım. Çoğu doktor ameliyat olmam gerekmediğini söyledi. Sonuçta Barcelona benim kararımı dinledi. Ancak içeride bazı şeyler yanlış anlaşıldı. Rehabilitasyonumu kulüple birlikte yapmadığım için bunu saygısızlık gibi algılayanlar oldu."

Umtiti sürecin sonunda kulüp içinde kendisiyle ilgili doğru olmayan söylemlerin yayıldığını, sakatlığın sorumluluğunun tamamen onun üzerine yıkıldığını ifade etti: "Bir kopuş o andan sonra başladı. İnsanlar konuşmaya, doğru olmayan şeyler söylemeye başladı. Oysa tek amacım sahaya geri dönmekti."