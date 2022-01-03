Samuel Umtiti'den Fenerbahçe kararı! Resmen duyurdular

star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:31 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 00:03

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son zamanlarda adı sıkça anılan Samuel Umtiti konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin daha iyi teklifler beklediği ve Türkiye'ye gelme niyetinin olmadığı öne sürüldü.

"SAMUEL UMTITI'NİN TÜRKİYE'YE GELMEYE HİÇ NİYETİ YOK"

Diario Sport'un haberine göre; Fransız stoperin Türkiye'den gelen Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hiç niyetinin olmadığı belirtilirken, "Daha iyi bir takım bulmayı bekliyor ancak şu ana kadar gelen bir teklif yok." ifadelerine yer verildi.



SAMUEL UMTITI'NIN BARCELONA KARNESİ

28 yaşındaki Fransız stoper, bu sezon Barcelona'da sadece 1 maçta forma şansı buldu. Umtiti geçen sezon ise 16 resmi maçta forma giymiş, 16 maçı da sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.