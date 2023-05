San Antonio Spurs, NBA Draftlarında 1.seçim hakkının sahibi oldu

San Antonio'nun bu 1. sıra seçimiyle, geleceğin büyük yıldız adaylarından biri olacağı tahmin edilen Fransız pivot Victor Wembanyama'yı seçeceği tahmin ediliyor.

Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Houston Rockets ve Detroit Pistons, lotaryada ilk beş sırayı tamamlayan diğer takımlar oldular.

1. Spurs

2. Hornets

3. Trail Blazers

4. Rockets

5. Pistons

6. Magic

7. Pacers

8. Wizards

9. Jazz

10. Mavericks

11. Magic

12. Thunder

13. Raptors

14. Pelicans

San Antonio daha önce iki kez 1. sırayı elde etmiş ve ilk olarak 1987'de David Robinson'ı seçerken, on yıl sonrasında ise Wake Forest Üniversitesi'nden Tim Duncan'ı kadrosuna katmıştı. Her iki oyuncu da Hall of Fame düzeyinde kariyerler geçirmiş ve Spurs ile birden fazla kez şampiyonluk kazanmışlardı.

NBA Draftı, 22 Haziran'da New York'taki Barclays Center'da düzenlenecek.