İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2026 Salı / 24 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1265
  • EURO
    53,2924
  • ALTIN
    6427.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • San Antonio Spurs, New York Knicks'i mağlup etti
Spor

San Antonio Spurs, New York Knicks'i mağlup etti

NBA final serisinin üçüncü maçında San Antonio Spurs, New York Knicks'i 115-111 mağlup ederek seride durumu 2-1 yaptı.

AA9 Haziran 2026 Salı 10:15 - Güncelleme:
San Antonio Spurs, New York Knicks'i mağlup etti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin üçüncü maçında San Antonio Spurs, New York Knicks'i 115-111 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

Madison Square Garden'daki karşılaşmada Victor Wembanyama, 32 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle Spurs'ün final serisindeki ilk galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

Konuk ekipte Stephon Castle 23, Dylan Harper 13, De'Aaron Fox ve Julian Champagnie ise 12'şer sayı kaydetti.

Knicks'te Jalen Brunson 32, OG Anunoby 28 ve Josh Hart ise 16 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin dördüncü maçı, 11 Haziran Perşembe gecesi yine Madison Square Garden'da oynanacak.

  • San Antonio Spurs
  • New York Knicks

ÖNERİLEN VİDEO

2 genç hayatını kaybetmişti! Feci kaza saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.