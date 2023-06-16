San Antonio Spurs, Wembanyama'dan gelen telefonlara bakmayacak

San Antonio Spurs'ün, NBA Draftı'nda seçmesine kesin gözle bakılan Fransız yıldız adayı Victor Wembanyama için gelen takas tekliflerini "değerlendirmeye hiç niyeti olmadığı" iddia edildi.

SpursTalk'tan L.J. Ellis, Wembanyama'nın önümüzdeki hafta San Antonio tarafından draft edilmesinin artık kesinlik kazandığını ima etti:

"Bir hafta içinde Spurs, Victor Wembanyama'yı seçmiş olacak. ESPN'de okuduklarınızın aksine, San Antonio'nun herhangi bir takas teklifini değerlendirmeye niyeti yok.

Tanınmış bir Spurs kaynağına ulusal medyanın Wembanaya için takas paketleri hazırlamakla meşgul olduğunu söylediğimde, buna gülerek tepki vermişti. Wembanyama için teklif gelip gelmediğini sorduğumda, 'Telefonu açmayacağız' demişti."

Geçtiğimiz haftalarda Spurs'ün 1 numaralı seçimi kazanmasına sevindiği görülmüş olan Wembanyama, ayrıca ekibin geçmişte başarılı Fransız oyuncuları barındırmasıyla, takımın ülkeyle arasında özel bir bağı olduğunu da söylemişti.