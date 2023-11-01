San Antonio Spurs'un yüzü Phoenix Suns deplasmanında güldü

NBA'de San Antonio Spurs deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'ı 115-114'lük skorla mağlup etti. San Antonio'da milli basketbolcu Cedi Osman, 19 dakika parkede kaldığı maçta 6 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon 3 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, Footprint Center'da karşılaştığı Phoenix Suns'ı son saniyelerde attığı basketlerle 115-114'lük skorla mağlup etti ve 2. galibiyetini elde etti. San Antonio'da Keldon Johnson 27 sayı, 4 asist, Victor Wembanyama 18 sayı, 8 ribaund ve Devin Vassell da 18 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirirken, Cedi de 19 dakika süre aldığı müsabakada 6 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile mücadele etti. Ligdeki 2. yenilgisini alan Suns'ta ise Kevin Durant'ın 26 sayı, 7 asist, Eric Gordon 20 sayı, 6 asist ve Jusuf Nurkic'in 12 sayı, 12 ribaundluk double double performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 91 - New York Knicks: 109

Phoenix Suns: 114 - San Antonio Spurs: 115

Los Angeles Clippers: 118 - Orlando Magic: 102