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Spor

San Siro'da Donnarumma'ya ıslıklı protesto

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'nın deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, maç boyunca ıslıklandı. Yıldız kaleci, gözyaşlarına hakim olamadı.

7 Ekim 2021 Perşembe 00:34 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 00:34
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İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının iki yarı finalisti bu kez Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaştı.

İspanya, İtalya'yı 2-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde finale kalan ilk takım oldu. Bu sonuçla İspanya, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yenildiği İtalya'dan rövanşı da almış oldu.

DONNARUMMA'YA MİLAN TARAFTARINDAN ISLIKLI PROTESTO

Maç boyunca San Siro'daki Milan taraftarlarınca protesto edilen Donnarumma, alınan mağlubiyetin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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