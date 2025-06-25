Sancho'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Bonservisi Manchester United'da bulunan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho için önemli bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS GÖRÜŞECEK

Di Marzio'nun haberine göre, Juventus, İngiliz yıldızın transferi için çarşamba günü Manchester United ile görüşecek. Juventus, Sancho'nun transferinin şartlarını öğrenmek istiyor.

CHELSEA PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan 25 yaşındaki Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

MANU İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.