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Spor

Sandro Tonali'ye 10 ay men cezası!

Sporda bahis soruşturmasında adı geçen Newcastle United'ın İtalyan orta sahası Sandro Tonali 10 ay futboldan men cezası aldı.

26 Ekim 2023 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Sandro Tonali'ye 10 ay men cezası!
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Milan'dan Newcastle'a rekor bir bedelle transfer olan Sandro Tonali'ye kötü haber geldi.

Sporda bahis oynadığını kabul eden İtalyan oyuncuya 10 ay futboldan men cezası verildi.

İngiliz basınında yer alan haberde Tonali'nin 12 milyon euroluk maaşından da vazgeçeceği belirtildi.

Öte yandan Newcastle orta saha oyuncusunun 8 ay boyunca kamu hizmeti yapması gerekeceği de ifade edildi.

23 yaşındaki oyuncu 65 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Milan'dan Newcastle'a transfer oldu.

Bununla birlikte, İngiliz ekibinin Tonali için Milan'a dava açmasının beklendiği kaydedildi.

  • sandro tonali
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