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Spor

Sankhare'den Giresunspor'a 2 yıllık imza

Giresunspor, Panathinaikos'un Senegalli merkez orta saha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA10 Ağustos 2021 Salı 13:53 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 13:53
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'tan orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz Panathinaikos takımından ortasaha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki oyuncu, daha önce Paris Saint-Germain, Reims, Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille, Bordeaux, CSKA Sofia ve son olarak Panathinaikos formalarını giymişti.

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