Şansın bol olsun Başakşehir
Turuncu-Lacivertliler’in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 15.00’te çekilecek kurayla belli olacak.
- Star Spor
AVRUPA’DA yeni yılda devam edecek tek Türk takımı olan Başakşehir’in son 32 turundaki rakibi bugün belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 15.00’te çekilecek. Birinci torbada yer alan Turuncu-Lacivertliler gruplarından ikinci çıkan Roma ile eşleşmeyecek. Son 32 turu maçları 20 Şubat, rövanşları 26-27 Şubat’ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 kuraları 14.00’te çekilecek.
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