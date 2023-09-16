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Spor

Santarelli: Oyuncularımdan bunu bekliyordum

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Porto Riko karşılaşmasını değerlendirdi.

16 Eylül 2023 Cumartesi 09:00 - Güncelleme:
Santarelli: Oyuncularımdan bunu bekliyordum
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Olimpiyat Elemeleri'nde 3-0 kazanılan Porto Riko karşılaşmasını değerlendirdi.

Santarelli, "Bizim için çok güzel bir maçtı. Oyuncularımdan sahada bu şekilde tutum bekliyordum. Çok uzun ve zor bir turnuva. Bu başlangıç için mutluyum" dedi.

Santarelli, Bulgaristan maçı için de, "Burada asla kolay maç yok. Bulgaristan genç oyunculardan kurulu bir takım. Hedefleri belki Olimpiyat Elemesi'ne kalmak değil, gelişmek ama bizim onlardan daha başka bir hedefimiz var. Her maçı ciddiye almalıyız. Yarın da (Pazar) oyuncularımdan bugünkü gibi bir duruş sergilemelerini bekliyorum." diye konuştu.

  • Daniele Santarelli
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
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