Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Santos, Vagner Love için geliyor

Brezilya’nın Santos Kulübü Vagner Love’u ocak ayında kadrosuna katmaya karar verdi. Beşiktaşlı futbolcu için yıllık 1.5 milyon dolarlık ücret belirledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love’un, ülkesinin takımlarından Santos’a transfer olacağı iddia edildi. Deneyimli futbolcuyu geçen yaz da kadrosuna katmak isteyen ancak son anda bunu gerçekleştiremeyen siyah-beyazlı ekibin, oyuncudan vazgeçmediği, rotasını bir kez daha Sambacı’ya çevirdiği bildirildi.

Dokuz milyon TL maaş 

Yaz döneminde futbolcu için yaptığı teklifin aynısını sunacak olan Santos’un, Vagner Love için aylık 500.000 Brezilya Reali (130 bin dolar) ücret belirlediği belirtildi. Futbolcunun yeni ekibinde yaklaşık yıllık ücreti 1.5 milyon dolar (9 milyon TL) olacak. 

İmza parası bile ayırdılar 

Santos Kulübü’nün oyuncuya ödeyeceği yıllık ücret dışında yan unsurlar için de bir bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. Buna göre 1.2 milyon dolar (7.1 milyon TL) bunlar için belirlendi. Bonus paralar ve transfer için verilecek imza parasının, bu miktarın ana unsurlarını oluşturduğu kaydedildi. Brezilya’da sezonun tamamlanmasına 10 hafta var ve transfer dönemi 10 Ocak’ta başlayacak.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Troya Müzesi ziyarete açıldı

Troya Müzesi ziyarete açıldı

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA