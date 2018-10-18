Santos'un gözü Love'da

BREZİLYA’NIN ünlü kulüplerinden Santos, Vagner Love sevdasından vazgeçmiyor. Sambacılar’ın Başkanı Jose Carlos Peres, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Love ile yaz transfer döneminde anlaştıklarını ancak Beşiktaş ile transferi müzakerede vakitlerinin yetmediğini söyledi. Peres, Love transferi için Ocak ayında yeniden harekete geçeceklerini belirtti.

TAKIMIN 9 NUMARASI OLACAKTI

Teknik direktörleri Cuca’nın Vagner Love’la ilgilendiğini ve onu takımın 9 numarası olarak gördüğünü belirten Peres şöyle konuştu:

“Ancak transfer için çok kısa bir süremiz vardı. Vagner Love ile anlaşmıştık. Cuca da onu çok istemişti. Gelebilecek durumdaydı. Ama böyle durumlar yumurtanın üzerinde yürümek gibidir. Beşiktaş ondan kurtulmak istiyordu. Ama o birden iyi oynamaya başladı.”

LOVE İÇİN YENİDEN GÖRÜŞECEĞİZ

Vagner Love’ın transferi için yaz döneminde gece 00.00’a kadar beklediklerini ama Beşiktaş kulübüyle transferi müzakere edemediklerine dikkat çeken başkan Peres sözlerini şöyle noktaladı:

“İyi oynayıp goller atınca da işler karıştı. Ancak biz ondan vazgeçmedik. Onu yeniden ülkesine getirmek için Beşiktaş’la masaya oturacağız. Teknik direktörümüz Cuca da onu takımda görmek istiyor.”