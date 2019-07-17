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Santrfor listesinde 4 aday

Trabzonspor golcü arayışlarını bol alternatifli sürdürürken Hertha Berlinli İbisevic, Hoffenheimli Slazai, Laziolu Caicedo ve Hannoverli Jonathas isimleri üzerinde duruluyor. Bordo-Mavililer işi bu hafta bitirmek amacında.

  • Star Spor
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GOLCÜ arayışlarında henüz sonuca ulaşamayan Trabzonspor’un listesinde 4 ismin öne çıktığı öğrenildi. Geniş bir golcü havuzu üzerinde araştırma yapan Bordo-Mavililer’in son dörde kalan isimlerden birisini kadroya katmak istediği belirtildi. Trabzon’un hedefindeki ilk ismin ise Hannover 96 formasını giyen Jonathas olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha anlaşması bulunuyor. Karadeniz ekibi 1-2 milyon euro civarında bu işi bitirmek istiyor. Jonathas olmazsa Hoffenheim’in Macar oyuncusu Adam Slazai’ye yönelecek olan Trabzonspor’un sonraki adayları ise Lazio’da oynayan Felipe Caicedo ile Hertha Berlin’in Boşnak futbolcusu Vedad İbisevic...

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