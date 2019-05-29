Şapkadan aslan çıkardı

LİGİN devam süreci içinde, G.Saray elbette şampiyonluğu hedefliyor ve kovalıyordu ama; doğrusu umutlar bir ara neredeyse yok olmuştu. Aradaki fark, 11 puana çıkmış, sonrasında 8 puan devam etmiş; işte o sıralar herkes “Ligi Başakşehir’in göğüsleyeceğine” yönelik iddialara başlamıştı. İşin tuhafı, bir çok G.Saraylı (İçin için üzülse de) bu görüşe hak da veriyordu.

GOLLÜ SKORLAR GELDİ

Sadece Fatih Terim “8 fark da olur, 18 fark da olur. Hepsini kapatırız” diyerek itiraz ediyor; gözü kara iddiasını müthiş bir özgüvenle dile getiriyordu. İyi güzel de, geçmiş dönemlerdeki lig maratonunda uzun soluklu seri galibiyetler alan G.Saray; bu kez üst üste 3 galibiyet serisini anca tamamlayabiliyordu. Bunu da ancak bir kaç kez sürdürebiliyordu. Eskisi gibi, öyle 15 maçlık galibiyet serileri hayaldi...

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Daha işin başında, Trabzon’dan 4, Akhisar’dan 3, Malatya’dan 2 yiyordu... Bunların ardından bir de 1-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti de gelince; sezonun acılarla geçeceği kanısı giderek kabuk tutuyordu. O sancılı dönemlerde Belhanda-Feghouli ikilisinin, camiada tepkiye yol açan maçlardaki kayıtsız tavırları; giderek öfkeye dönüşüyordu. İkisi ciddi anlamda gözden düşmüştü ve neredeyse tahammül edilemeyecek raddeye kadar gelmişti. Fatih Terim, yolunda gitmeyen bazı şeyler için anı kurtaracak pragmatik çözümler bulmaya çalışsa da; Eren Derdiyok’la ipleri koparmak durumunda kaldı. Sinan Gümüş’le arası limoni oldu. Zaten Gomis’in kaybından büyük zarar gören Fatih hoca; o dönemde sorunlar yaşadığı Belhanda ve Feghouli’ye karşı, mecburen ısrarını sürdürmek zorunda kalıyordu. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal durumu vardı. Rodrigues ve Ozan Kabak da elden çıkmıştı. Karamsarlık, had safhadaydı. Düşünün, başarısız olmasına rağmen, çaresizlikten sürekli oynattığı Belhanda için, “Manevi evladı” yakıştırması bile yapıldı. Oysa gerçek durum, elbette öyle değildi. Ne olduysa, ligin ikinci yarısından sonra oldu. G.Saray yeni döneme 4 gollü Sivas maçıyla başlıyor, hemen ardından Ankaragücü’ne 6 çekiyordu. Daha sonraları da 4 gollü Kasımpaşa, 5 gollü Antalya, 3’er gollü Trabzon, Malatya ve Kayseri maçları da, kaderin ağlarını ördüğü ve G.Saray’ın geleceğini gördüğü momentum anlarıydı. Bir de üstüne üstlük Beşiktaş’ı da 2-0’la devirince; bundan sonra geçeceği patika yollara, önceden şose döşenmiş gibi oldu. Başakşehir maçı teferruattı. Rakibini yok etti.

TERİM VARSA İŞ DEĞİŞİR

Nostradamus Terim, “8 puan da kapanır, 18 puan da kapanır” öngörüsünü, biraz da mucizevi şekilde gerçeğe dönüştürdü. Bu adamdan korkulur. Şapkanın içinden tavşan değil, aslan çıkarıyor.

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Fatih hoca, tünelin ucundan ilk ışığı gördüğünde; lüzumsuz kaybedilecek maçlara karşı aşırı duyarlı olmaya başlar. Kaybetmeye ramak kalmış maçlarda, gerilimden avantaj çıkarma gayretine düşer. Canı yansa da, cezalar alsa da, sık sık tribünlere gönderilse de; kritik maçları doğal akışına asla bırakmaz. Kendi inisiyatifini, her şeyin üstünde tutar. Basketbolda kenar yönetimin (Obradoviç örneğinde olduğu gibi) maçın seyrine doğrudan etkisi vardır. Ama futbolda bu durum, o kadar da sonuç alıcı değildir. Ama kulübede Fatih Terim varsa, tabelanın geleceğine hükmeden biri de var demektir. Düşünün ki, koca yüz küsur asırlık G.Saray’ın 22 şampiyonluk kupasının üçte birinden fazlası ona ait... Şapka çıkarmaktan başka yapacak bir şey kalmıyor. Zaten o İmparator... Krallar önde gider, o daha önde!

Samurai Yuto Nagatomo

UFAK-TEFEK biri olmasına karşın, Samurai kültürü ve geleneğinden gelen savaşçı kimliği; onu geldiği andan itibaren takıma monte etti. Hızı, verimli enerjisi, mücadelesi, işine sadakati; onu takımın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Sakatlık yaşamasaydı, kalıcı etkisi çok daha parlak olacaktı. Hakemle, rakiple, taraftarla hırlaşmayan sakin, tutarlı, saygılı hali; Japon geleneğinin zarif inceliklerini sunuyor. Hiç sorun yaratmadı. Hiç tepki görmedi. Hiç kötü oynamadı. Onun olduğu yer, güvenli bölgeydi.

Türk usülü şampiyonluk

Endüstriyel futbolda artık, “Aslanım, koçum” kelimeleri lügattan çıktı. Ancak Terim halâ eski usulle oyuncularını maçlara hazırlıyor ve bunun ekmeğini yemeye de devam ediyor.

GÜNÜMÜZÜN modern futbolunda, “Motivasyon” diye bir kavram yok. Gücü, kalitesi, izlenirliği tescil edilmiş major liglerde; futbolcular artık “Aslanım, yavrum, koçum” denilerek ve sırtı sıvazlanarak sahaya sürülmüyor. Endüstriyel futbol literatörü, motivasyon kelimesini lügatından çoktan çıkardı. Artık “Self Control” var. Futbolcu kendi kendini denetim altında tutuyor. Eskiden gece ne yaptıkları soruşturulurdu. Yöneticiler artık bunu merak etmiyor.

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Ama Fatih Terim; “Yavrularım” dediği futbolcularına ebeveynlik yapmayı sürdürüyor. Elbette taktiğini de veriyor, ama, arada gaz da veriyor. Terim motive edici yanını tarihe gömecek değil. Çünkü halâ bunun ekmeğini yiyor. Çoğunluktaki yabancı futbolcu ordusuna rağmen, takımını Türk usulü gaza getirmekte sonuç almayı sürdürüyor. Bazı maçlarda takımı coşturan kim? Sofiane Feghouli’yi bu metodla yoktan var etti. Fatih Terim’in terimleri, işinin temel sırrı!.. Motivasyon eskir, Terim yeni kalır.

Bolluk içinde yokluk

Bu sezon ligde, tüm maçlarda tam süre 90 dakika oynamış sadece tek futbolcu var. O da Başakşehir’in kalecisi Mert Günok... Sonrasında tek maç eksiği ile Caiçara geliyor. Bu ikisinin sürekliliğine ulaşan, üçüncü bir oyuncu yok. Galatasaray’da Muslera olabilirdi. Ama ligin 12. haftasındaki Kayseri maçında; tabelanın farka gitmesi üzerine; İsmail Çipe Muslera’nın yerine kaleye girdi. Ligin son haftasında da, kalede gene İsmail vardı. Muslera ve Maicon dışındaki tüm futbolcular; süreklilik değil, değişkenlik gösterdi. Devamlı oynadığını sandığımız Feghouli’nin bile; ligin ilk yarısında sadece bir kaç dakika görev aldığı maçları var. Bolluk içinde yokluk da oldu.

Hata var, kasıt aramayın

Ligde hakem hataları elbettte oldu. Galatasaray lehine de yapıldı. Ama koca bir şampiyonluğu buna bağlamak insafsızlıktır, iftira atmayalım.

GALATASARAY’IN en büyük dertlerinden, üzüntülerinden biri; kazandıkları 22’nci şampiyonluğun, hakem desteğinden ileri geldiğinin iddiaları... Özellikle Çaykur Rizespor maçı baz alınarak yapılan eleştirilerin dozu, gerçekten amacını aştı. “Galatasaray hakemlerle şampiyon oldu” demek, elbette gerçekçi ve adil değil. Fakat baskıdan yılan hakemlerin, 3 büyüklere zarar gelmemesi” adına telaşla üstlendikleri endişe ve korku, onları yoğun şekilde hata yapmaya zorluyor. Yoksa doğrudan hedef gözeterek, bir maçın sonucunu değiştirmeye çalıştıkları yok. “Aman başımız ağrımasın” diye tedirginlik yaşarken, vahim hatalar yapıyorlar. Galatasaray’ın lehine de oldu... Ama uzun bir maratonun ardından gelen koca bir lig şampiyonluğunu, sadece hakemlerin marifeti olarak görmek, göstermek ve bunu algılatmaya çalışmak; gerçeklere ve vicdana sığmıyor. Hani Başakşehir’i şampiyon yapmaya çalışıyorlardı. Durmadan onu söylüyordunuz. Olmayınca, birden ağız değişti... “Başakşehir uymadı, Galatasaray verelim” tezgahtarlığına döndü iş. Kaybedenler kazananı çekemez tamam da, bari iftira atmayın! Kaybetmenin de bir onuru olmalı.

12. Adam’a alkışlar

G.SARAY taraftarının, ligin hiçbir döneminde umudu sıfırlanmadı. Aksine, izlenmesine izin verilen bir idman, full trubünler önünde yapıldı. Bu ilgi, Türkiye’de bir ilkti... Galatasaray taraftarının Türk Telekom’da yarattığı atmosfer nedeniyle, burada hiç maç kaybedilmedi. Stad, tüm rakiplerin kabusu oldu. Haklı bir şöhret elde etti. Taraftarın yoğun ilgi ve desteği, şampiyonluğun gelmesinde ciddi anlamda pay sahibi oldu. Takımın 12. Adamı, gerçekten ve kesinlikle tribündeydi. Alkış ve teşekkür gerekir.