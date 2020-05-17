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Spor

Sapunaru'nun hedefi kümede kalmak

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, 8 haftalık lig dilimini başarıyla tamamlayarak kümede kalmak istediklerini söyledi.

IHA17 Mayıs 2020 Pazar 10:51 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 10:51
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Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından başlatılan çalışmalara katılan Cristian Sapunaru, sarı kırmızılı takımı hedefe ulaştırmak için çaba sarf edeceklerini söyledi. Koronavirüs salgınından korunmak adına uyarıları dikkate alarak yaşadıklarını söyleyen Sapunaru; "Hayat devam ediyor. Kendimize dikkat ediyoruz. İşimizi de yapmak zorundayız. 8 haftalık bir dönem var. Bu bölümü hem sağlıklı hem de en az puan kaybı ile geçerek sezonu istediğimiz gibi bitirmek istiyoruz. Umarım şans bizden yana olur, başarılı oluruz" dedi.

36 yaşındaki Rumen futbolcu, ligin ikinci yarısında sarı kırmızılı forma ile 6 maçta görev yaparken 1 gol attı, 3 kez de sarı kart gördü.

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