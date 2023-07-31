İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9614
  • EURO
    29,6416
  • ALTIN
    1696.88
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sarah Sjöström, rekorun yeni sahibi oldu
Spor

Sarah Sjöström, rekorun yeni sahibi oldu

İsveçli yüzücü Sarah Sjöström, bireysel yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek Michael Phelps'e ait olan rekorun yeni sahibi oldu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 01:40 - Güncelleme:
Sarah Sjöström, rekorun yeni sahibi oldu
ABONE OL

İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası tarihinin madalya rekorunu kırdı.

İsveçli Sarah Sjöström, Dünya Yüzme Şampiyonası kariyerindeki bireysel yarışlarda kazandığı madalya sayısını 21'e yükselterek ABD'li Michael Phelps'e ait rekoru kırdı.

Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen 2023 Dünya Su Sporları Şampiyonası öncesi 19 madalyası bulunan Sjöström, kadınlar 50 metre kelebekten sonra kadınlar 50 metre serbest kategorisinde de altın madalya aldı.

İlk kez 2009'da katıldığı dünya şampiyonalarındaki 21. madalyasını (12 altın, 6 gümüş, 3 bronz) elde eden 29 yaşındaki sporcu, ABD'li erkek yüzücü Phelps'in 20 madalyayla (15 altın, 5 gümüş) 2011'den beri elinde tuttuğu rekorun yeni sahibi oldu.

  • Sarah Sjöström
  • İsveçli yüzücü
  • rekor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.