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Spor

Saran Group, Süper Lig yayın hakları için imzayı attı

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

14 Mart 2022 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:37
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Saran Media Group, 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni Cuma günü imzaladığını duyurdu.

Saran Media Group'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, 1-C, 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz."

Açıklamada, ihale sürecinde alternatif olarak sunulan Süper Lig TV proje ve vizyonunun da kuvvetle arkasında olunduğu kaydedildi.

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