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Spor

Saraybosna Futbol Kulübü ile THY arasında 3 yıllık yeni anlaşma

Türk Hava Yolları (THY), Bosna Hersek'in en köklü futbol takımlarından Saraybosna'ya gelecek 3 yıl sponsor olmaya devam edecek.

AA13 Ekim 2022 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Saraybosna Futbol Kulübü ile THY arasında 3 yıllık yeni anlaşma
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Başkent Saraybosna'daki kulüp binasında düzenlenen törende THY ve Saraybosna arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıl daha uzatılırken, imza töreninde Saraybosna Futbol Kulübü Genel Müdürü Ajla Alimanovic ve THY Saraybosna Müdürü Sercan Biçer hazır bulundu.

Alimanovic, Saraybosna Futbol Kulübünün bu yıl 76'ncı yaşını kutladığını ifade ederek, "2015'te başlayan iş birliğimizi 3 yıl daha devam ettirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Biçer de THY'nin spora her zaman destek verdiğini söyleyerek, bordo-beyaz takımın sponsoru olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu arada, futbol kulübü temsilcileri Biçer'e 16 numaralı forma hediye etti.

  • Saraybosna
  • Ajla Alimanovic
  • Sercan Biçer

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