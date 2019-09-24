Sarı gören Ljajic Trabzon’da yok

Sezonun henüz 5. haftası olmasına rağmen Sırp oyuncu Sivas, Çaykur Rize ve Gazişehir maçının ardından dün de hakemin elini itince sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Adem, haftaya Trabzon deplasmanındaki kritik karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.