Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ciddi bir kadro revizyonuna ve gençleştirme operasyonuna imza atan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.
Galatasaray, Süper Lig'de 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kazanamadığı 7 karşılaşmada toplam 18 puan kaybeden Galatasaray, 21 puanla 8. sırada yer aldı.
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçın 8'inde ilk golü atan taraf olan sarı-kırmızılılar, 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan yitirdi.
Fatih Terim'in öğrencileri, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde de 2-1 mağlup oldu.
"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor ve Gaziantep FK müsabakasını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.
Galatasaray'ın bu sezon özellikle büyük maçlarda skor üstünlüğünü koruyamaması dikkati çekiyor.
Sezona şampiyonluk hedefiyle giren rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda öne geçmesine rağmen puan kaybetmesi sarı-kırmızılı camiada ekstra moral bozukluğuna neden oldu.
Ligin 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olan "Cimbom" Emre Kılınç'ın 20 ve 33. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 41. dakikada Andreas Cornelius, 62. dakikada ise Anthony Nwakaeme'nin gollerine engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Beşiktaş'a 10. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'nun 35. dakikadaki golüyle 1-0'lık üstünlük kurdu. Cyle Larin ile 39 ve 64. dakikalarda gol bulan siyah-beyazlılar, rakibini puansız gönderdi.
Galatasaray, 13. haftada ise Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, 82. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 31. dakikada Mesut Özil, 90+3. dakikada ise Miguel Crespo'nun golleriyle 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünden puan çıkarabildi.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 geri düştüğü Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarını 2-1 kazanırken, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasından ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Fatih Terim'in öğrencileri, Aytemiz Alanyaspor maçını 1-0, Yukatel Kayserispor karşılaşmasını ise 3-0 kaybetti.