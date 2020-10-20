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Spor

Sarıyer - Ankara Demirspor maçına koronavirüs engeli

Sarıyer'de 13 futbolcu ve 1 antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, 2. Lig'de yarın oynanması planlanan Sarıyer-Ankara Demirspor maçı ertelendi.

IHA20 Ekim 2020 Salı 13:12 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 13:12
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2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanması planlanan Sarıyer-Ankara Demirspor müsabakası, ev sahibi ekipte çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer’de 13 futbolcu ve 1 antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) önemli bir kararı geldi. TFF, ligin 6. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü oynanması gereken Sarıyer - Ankara Demirspor mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.

Daha önce de Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’un maçları aynı sebepten dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

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