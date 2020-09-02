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Spor

Sarıyer Belediyespor'da koronavirüs şoku! 8 pozitif vaka

Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 8 oyuncusunda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Pozitif vaka çıkan sporcuların karantinaya alındığı belirtildi.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 23:22 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 23:22
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Sarıyer Belediyespor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Sarıyer temsilcisinden yapılan açıklamada 8 oyuncunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi. Sarıyer Belediyespor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Covid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. 

Oyuncularımız karantinaya alınmış ve tedavi süreçleri başlamıştır. Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna duyurumuzdur” denildi.

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