Sarıyer, Hatayspor'u 4 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sarıyer ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Oniş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Sarıyer 3-0 kazanmasını bildi.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Moustapha Camara, 54. dakikada Andre Poko, 69. dakikada Emeka Eze ve 84. dakikada Aytaç Kara kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer puanını 46'ya yükseltti. Hatayspor ise 10 puanda kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Sarıyer gelecek hafta İstanbulspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.