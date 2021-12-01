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Spor

Sarıyer'i eleyen Karagümrük kupada 5. turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer'i 2-0 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.

1 Aralık 2021 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 17:37
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Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig takımlarından Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi. Karagümrük'e turu getiren golleri 23. dakikada Zukanovic, ve 66. dakikada Musa kaydetti.

23. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası civarında soldan kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in ortasına arka direkte müsait durumda bulunan Zukanovic'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.

61. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Emre Mor'un, kaleciden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Tunay Torun'un yerden pasında penaltı noktası civarında topun gelişine Musa'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül

VavaCars Fatih Karagümrük: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 46 Alparslan Erdem), Zukanovic, Baniya, Balkovec, Biglia (Dk. 83 Samed Onur), Erhun Öztümer (Dk. 74 Adnan Uğur), Emre Mor (Dk. 62 Levent Mercan), Tunay Torun, Musa, Arveladze (Dk. 62 Karamoh)

Sarıyer: Batuhan Ünsal, Hüsnü Başkurt (Dk. 74 Yaşar Acer), Nuri Terliksiz, Burak Albayrak (Dk. 59 Talha Yazgan), Barış Memiş, Mertcan Açıkgöz, Furkan Sağman (Dk. 85 Taha Yalçıner), Berkan Keskin, Adem Koçak (Dk. 85 Emirhan Ebrar Akdemir), İbrahim Halil Öner, Emirhan Koca (Dk. 74 Koray Kılınç)

Goller: Dk. 23 Zukanovic, Dk. 66 Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 16 Serhat Ahmetoğlu, Dk. 45+1 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük)

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