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Spor

Sarper Çağlar Galatasaray'dan Turgutluspor'a transfer oldu

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, Galatasaray'dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 1 yıllığına kiraladı.

DHA10 Ağustos 2021 Salı 14:30 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 14:30
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Kırmızı-siyahlıların tesislerine gelen genç futbolcu, resmi sözleşmeye imza atarken formayı giyip poz verdi. İmza törenine kulüp adına Genel Kaptan Tolga Seyman katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Sarper Çağlar, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum için mutluyum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutluspor'un başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni yapacağım" dedi.

Tolga Seymen ise Sarper'in genç, başarıya aç, enerjik bir futbolcu olduğunu söyledi.

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