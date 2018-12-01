Sarpsborg maçında Tolga Zengin forma giyecekti ama...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçı öncesi teknik direktör Güneş, kalede Tolga'ya görev vermeyi planlıyordu. Ancak Tolga'nın bel ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından görev Alman kalecinin oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg mücadelesinde formayı ilk etapta Tolga Zengin'e vermeyi düşünüyordu. Ancak tecrübeli ismin bel ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrası kaleye Karius'un geçtiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Karius, Sarpsborg karşılaşmasında yediği 2 gol sebebiyle büyük eleştiri almıştı. Deneyimli eldiven, karşılaşmanın kalanında ise kalesindeki 6 pozisyonda geçit vermemişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in derbide formayı Karius'a vermesi bekleniyor.
(Sabah)
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