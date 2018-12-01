Sarpsborg maçında Tolga Zengin forma giyecekti ama... UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçı öncesi teknik direktör Güneş, kalede Tolga'ya görev vermeyi planlıyordu. Ancak Tolga'nın bel ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından görev Alman kalecinin oldu.