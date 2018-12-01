Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sarpsborg maçında Tolga Zengin forma giyecekti ama...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg maçı öncesi teknik direktör Güneş, kalede Tolga'ya görev vermeyi planlıyordu. Ancak Tolga'nın bel ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılmasının ardından görev Alman kalecinin oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg mücadelesinde formayı ilk etapta Tolga Zengin'e vermeyi düşünüyordu. Ancak tecrübeli ismin bel ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılması sonrası kaleye Karius'un geçtiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Karius, Sarpsborg karşılaşmasında yediği 2 gol sebebiyle büyük eleştiri almıştı. Deneyimli eldiven, karşılaşmanın kalanında ise kalesindeki 6 pozisyonda geçit vermemişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in derbide formayı Karius'a vermesi bekleniyor.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

İş göremezlik geliri almakta iken ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA