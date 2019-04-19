Sarri açıkladı! Olivier Giroud 1 yıl daha Chelsea'de

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Olivier Giroud ile ilgili son noktayı Chelsea Menajeri Maurizio Sarri koydu.

Napoli maçı sonrası basın toplantısında gelen soruya Sarri, "Olivier Giroud, Chelsea'de kalacak. Kulübün 1 sezon uzatma opsiyonu vardı. 2 gün önce kulüple konuştum. Sözleşme uzatma opsiyonu kullanacakları konusunda Giroud'yu bilgilendirmişler. Yani, sonuç olarak Giroud Chelsea'de kalacak." yanıtını verdi.

Kulüpten kiminle görüştüğüne ve detaylara dair gelen ikinci bir soruya İtalyan menajer, "Giroud elbette nihai kararı alacak kişi değil. Marina (Granovskaia - Kulüp CEO'su) ile bu durumu konuştum. Olivier ile konuştuklarını, kalacağını söyledi. Daha fazlasıyla ilgili herhangi bir bilgim yok." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)